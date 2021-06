Un incendiu puternic a avut loc, in noaptea de duminica spre luni, intr-un imobil din comuna Giroc. Pompierii de la ISU Timiș au gasit o persoana carbonizata si alte doua intoxicate cu fum. „Dupa efectuarea recunoasterii si asigurarea accesului in apartamentul incendiat, a fost descoperita o persoana decedata, carbonizata. In urma incendiului, 14 persoane au fost evacuate (noua adulti si cinci minori), iar alte cinci persoane s-au autoevacuat. De asemenea, pe langa victima decedata, inca doua persoane evacuate de pompieri au necesitat ingrijiri medicale, fiind intoxicate cu fum”, a declarat, luni,…