- In aceasta dimineața, in jurul orei 09:00, pompierii militari ai Detașamentului Arad au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și un... The post Inca un incendiu provocat de o țigara, la Arad. De data aceasta, pe strada Razboieni appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- Un tanar de doar 20 de ani a provocat un accident rutier in ALBA dupa ce a pierdut controlul volanului. Șoferul a ajuns la spital in urma impactului Un tanar de doar 20 de ani a provocat un accident rutier in ALBA dupa ce a pierdut controlul volanului. Șoferul a ajuns la spital in urma impactului Un…

- Pompierii militari ai Detașamentului Arad au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD Terapie Intensiva Mobila. In sprijinul forțelor au acționat și pompierii voluntari ai SVSU Livada.

- Pompierii militari din Arad au intervenit astazi dupa masa in Vladimirescu, unde un ciubar a cauzat un incendiu care a cuprins o intreaga anexa a gospodariei. In jurul orei 14.45, au fost alertati pompierii militari ai Detașamentului Arad, care au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și…

- Pompierii din Petroșani au intervenit noaptea trecuta pentru a stinge un incendiu izbucnit la o garsoniera dintr-un bloc din orașul Vulcan. Doua persoane au fost transportate la spital, din cauze diferite iar primele indicii arata ca focul ar fi fost declanșat intenționat. Doua autospeciale de stingere…

- O femeie, un tanar de 20 de ani si doi copii de 3 si 5 ani au ajuns la spital, dupa ce un autoturism a izbit in plin un microbuz. Pompierii de la Detasamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit in urma cu putine momente la un accident rutier petrecut pe Bulevardul 21 Decembrie. In accident au fost implicate…

- Sfarșit tragic pentru un barbat din județul Suceava, care a murit in incendiul provocat in casa de jarul nestins al unei țigari. Un barbat a murit duminica intr-un incendiu izbucnit in locuinta sa din Prelipca, din cauza jarului nestins de la o tigara, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava,…

- Un puternic incendiu a izbucnit la o bucatarie de vara, in satul Prelipca, informeaza ISU Suceava. Intervin pompierii militari si lucratorii SVSU Salcea, cu 3 autospeciale si o ambulanta SMURD. Au ars bunuri materiale din interiorul constructiei (cu o suprafata de aproximativ 40 mp) – mobilier, textile…