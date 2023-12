Incendiu la un spital din apropierea Romei: Trei persoane au murit Trei persoane in varsta au murit dupa ce un incendiu a cuprins in noaptea de vineri spre sambata un spital din orasul Tivoli, aproape de Roma, informeaza Reuters, citata de News.ro.Un al patrulea cadavru a fost gasit in camera mortuara a spitalului San Giovanni Evangelista, dar se crede ca victima a murit inainte ca incendiul sa izbucneasca, putin inainte de ora locala 23:00, a relatat agentia de presa Ansa din Italia.Pompierii au folosit scari turnante pentru a ajuta la evacuarea a aproximativ 200 de persoane din spital, inclusiv o femeie insarcinata si un numar de copii. Cei evacuati au fost… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

