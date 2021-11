Stiri pe aceeasi tema

- Situație dramatica la Spitalul Județean din Craiova. Noua oameni au murit in ultimele 24 de ore, doi dintre ei in fața unitații, in ambulanța, in timp ce așteptau ajutorul medicilor. Sunt peste o suta de pacienți COVID internați aici, in condițiile in care capacitatea este de numai 30 de paturi. In…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a informat luni ca au fost transferati in Ungaria 26 de pacienti infectati cu SARS-CoV-2, precizand ca unul dintre ei a decedat. “Am reusit sa transferam in Ungaria 26 de pacienti: 17 la ATI si 9 intr-o forma nu atat de grava, avand nevoie doar de oxigen. Dar…

- Un incendiu a izbucnit, vineri, la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, la secția de terapie intensiva. A fost activat planul roșu de intervenție. Șapte din cei zece pacienți care erau in secția ATI Covid au decedat. Ceilalți pacienți au fost scoși pe geam, intr-o operațiune dramatica de salvare…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat ca șapte pacienți au murit vineri in incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, nu noua, așa cum au comunicat "greșit" cei de la fața locului. "Ei trebuie sa lamureasca, eu am vrut sa va aduc informația corecta", a spus Bode, care a spus…

- Rata incidenței în municipiul Cluj-Napoca a ajuns la 6,84 cazuri la mia de locuitori. Situația COVID-19 în județul Cluj: - Total numar de teste 2.735 din care 544 diagnostic grupe de risc, 427 teste efectuate la cerere și 1.764…

- Șeful ISU Constanța, Cristian Amarandei, a declarat ca noua din cei zece pacienți care erau in secția ATI Covid a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța au decedat și ca au fost gasiți in pat.

- Tragedie in Macedonia de Nord, unde un incendiu a cuprins un spital din nord-vestul tarii și a ucis cel puțin zece pacienți. Bilanțul ar putea crește, pentru ca sunt și oameni raniți. Flacarile au izbucnit in urma unei explozii, care a avut loc la o unitate pentru bolnavi cu COVID.

- Au fost inregistrate 946 cazuri de COVID-19, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise vineri, 27 august, de Grupul de Comunicare Strategica. Comparativ, joi erau raportate 953 cazuri noi. Au fost inregistrate 19 decese noi (17, cu o zi in urma), iar 238 de pacienți sunt internați la ATI (228…