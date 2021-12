Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost ranit seara trecuta intr un incendiu ce a izbucnit in locuinta sa.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Harghita luni, 13 decembrie, in jurul orei 22.30, pompierii au fost solicitati sa intervina la un incendiu izbucnit intr o incapere in…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Harghita au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina la stingerea unui incendiu ce a cuprins o anexa gospodareasca bucatarie de vara , in localitatea Remetea.Potrivit reprezentantilor ISU Harghita,. s au deplasat…

- Pompierii clujeni au intervenit la stingerea unui incendiu care a cuprins o pensiune din localitatea Lunca Vișagului, comuna Poienil.Trei autospeciale pentru stins incendii au intervenit, in cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența din comuna Poieni, pentru a stinge flacarile care…

- A fost alerta de incendiu astazi, 12 noiembrie, la Spitalul de Copii din Cluj-Napoca. Angajații unitații spitalicești au apelat rapid numarul pentru situații de urgența, 112, dupa ce aceștia au simțit un miros ințepator de fum intr-o incapere. Pompierii au intervenit de urgența, constatand ca, din fericire,…

- Pompierii au fost solicitati sa intervina in aceasta dimineata in municipiul Constanta Incendiu la o anexa unei case.Conform primelor informatii furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea, este vorba despre un incendiu la anexa unei case de pe strada Fantanele din Constanta. Persoanele…

- O explozie s-a produs, vineri, intr-o locuinta aflata la etajul al patrulea al unui bloc din municipiul Buzau, 15 persoane fiind evacuate. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Buzau, explozia nu a fost urmata de incendiu. "Intervin doua autospeciale de stingere, o autospeciala…

- Pompierii din Cluj-Napoca și un echipaj de salvare al SAJ au intervenit la fața locului. În urma accidentului, o femeie de 45 de ani a fost transportata la spital. „În jurul orei 15.50 ISU Cluj a fost alertat pentru a interveni…

- Un incendiu a izbucnit azi, in jurul orei 11:45, pe strada 1 Mai din municipiul Dej. Din primele informații, incendiul s-a manifestat la un autoturism inmatriculat in județul Cluj, aflat pe strada 1 Mai. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Detașamentului…