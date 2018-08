Incendiu la un hotel din China: 18 oameni au murit Incendiul s-a declansat in cursul noptii intr-o cladire din orasul Harbin, capitala provinciei Heilongjiang (nord-est), a informat agentia Xinhua. 'La ora locala 10.50 (02.50 GMT), 18 persoane erau deja confirmate moarte. Operatiunile de salvare continua', potrivit presei, care citeaza serviciile de pompieri din provincie. 'O ancheta este in curs pentru a stabili cauzele declansarii incendiului', a precizat Xinhua, fara sa ofere alte detalii. Incendiile mortale sunt frecvente in China, unde regulile de securitate sunt neglijate de obicei. In aprilie, 18 persoane si-au pierdut… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

