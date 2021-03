Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu vrea sa puna capat protestelor și sa ii impace pe bugetari. El a revenit asupra deciziei de a taia sau elimina anumite sporuri in sistemul bugetar și a anunțat, joi, ca bugetarii vor primi aceleasi salarii si sporuri ca in 2020 și ca nu se vor face concedieri. “Anul acesta nu este…

- Experții in Sanatate susțin ca Romania nu va putea evita cel de-al treilea val al pandemiei și ca este de așteptat ca acesta sa loveasca la sfarșitul lunii martie, inceputul lunii aprilie. Ei au atras atenția ca exista o foarte mare probabilitate ca tulpina britanica, dar și cea sud-africana a coronavirusului…

- Ministerul Sanatatii a transmis ca inca trei pacienti dintre cei ce au fost afectati de incendiul de la Institutul „Matei Bals” si transferati la alte spitale sunt in stare grava internati la terapie intensiva si un altul, tot la ATI, este intubat. Referitor la cei 13 pacienti ramasi la Spitalul „Matei…

- O ampla acțiune de verificare a modului in care sunt respectate regulile privind securitatea la incendiu in secțiile Anestezie Terapie Intensiva (ATI) ale spitalelor din Romania a fost facuta de Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, in perioada noiembrie-decembrie anul trecut, dupa tragedia…

- Planurile de reforme pentru redresarea economica, perspectivele economice ale anului 2021, nevoile de finantare si Planul National de Redresare si Rezilienta au fost printre temele abordate, miercuri, intr-o discutie pe care ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, a avut-o cu comisarul european pentru…

- Apar tot mai multe cadre medicale care sunt depistate pozitiv la testul COVID, la scurt timp dupa vaccinare. Dupa cazul lui Carmen Dorobaț, alți trei medici din Timișoara au fost testați pozitiv, dupa administrarea vaccinului. Sute de cadre medicale de la Timișoara au fost vaccinate cu serul Pfizer,…

- Un costum gonflabil purtat de Craciun pentru a inveseli pacienții este investigat ca posibila cauza a unui focar de coronavirus – soldat deja cu decesul a cel puțin unei persoane – intr-un spital din nordul Californiei. Costumul a fost folosit de un angajat asimptomatic și ar fi dus la infectarea catorva…

- Vaccinarea impotriva coronavirusului incepe duminica la 10 spitale din linia intai, la care ajung, insa, doar 3.000 de doze, pentru prima administrare, ceea ce inseamna ca din tranșa „simbol” vor fi utilizate 6.000 de doze. GCS anunța de ce raman aproape 4.000 de doze. Reprezentanții Grupului de Comunicare…