Incendiu la instalaţia de exhaustare a unei firme din Şofronea - O persoană a suferit arsuri Un incendiu a izbucnit, miercuri, la instalatia de exhaustare a unei societati comerciale din localitatea Sofronea, o persoana suferind arsuri la nivelul bratelor, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad, potrivit Agerpres. "La sosirea fortelor de interventie incendiul se manifesta la nivelul sistemului de exhaustare, cu degajari de fum. Echipajul medical SMURD a acordat ingrijiri medicale unei victime care prezenta arsuri la nivelul membrelor superioare, aceasta fiind constienta si cooperanta", a precizat sursa citata. CITESTE SI 27 de perchezitii in Arges la braconieri… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

