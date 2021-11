Incendiu într-un spital COVID din Bulgaria. Trei pacienți au murit Trei pacienți infectați cu coronavirus au murit, in noaptea de sambata spre duminica, intr-un incendiu izbucnit la un spital din Bulgaria, au anunțat autoritațile locale, potrivit Reuters. Incendiul, care a fost stins rapid, a izbucnit in jurul orei 04:00 GMT și a afectat un singur salon, situat la etajul 4 al spitalului din orasul Sliven. […] The post Incendiu intr-un spital COVID din Bulgaria. Trei pacienți au murit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

