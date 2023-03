Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 50 de copii ucraineni refugiați cu familiile din calea razboiului au ajuns anul trecut in Salaj și au ramas aici, potrivit datelor autoritaților județene responsabile cu protecția drepturilor copilului. Cei mai mulți au venit impreuna cu mamele lor. Ca și noutate, in anul 2022, Direcția Generala…

- Recent s-a implini un an de la inceputul razboiului din Ucraina, rastimp in care un numar mare de oameni din aceasta țara au fugit din calea conflictului, cautand refugiu – pentru ei și copiii lor – dincolo de granițele statului condus de catre Volodimir Zelenski. Dintre aceștia, mulți și-au gasit adapost…

- O echipa de fotbal ucraineana, FK Minaj, si o formatie rusa, Sinik Iaroslav, s-au intalnit in acelasi hotel din Turcia, dupa cutremurul devastator care a lovit tara, luand vietile a peste 35.000 de oameni.

- Se ocupa de pregatirea militarilor ucraineni foști membri ai trupelor speciale din Statele Unite, Marea Britanie alte cateva țari NATO, plus Australia. Este o initiativa privata, iar instructajul are loc la o baza secreta de langa Harkov.

- Peste 960 de cetațeni din Ucraina, dintre care 703 femei și 258 de barbați s-au angajat in campul muncii in Republica Moldova. Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) cei mai mulți cetațeni ucraineni sunt angajați in municipiul Chișinau, 729 de persoane. Conform notificarilor…

- In data de 17.01.2023, in intervalul orar 00.00 – 23.59, pe sensul de intrare in P.T.F. Siret, s-au inregistrat urmatoarele valori de trafic: ▪ 2.930 persoane din care 2.011 au fost cetațeni ucraineni cu 3 mai mulți fata de ziua precedenta. ▪ 1.034 mijloace de transport. The post 2.011 refugiați ucraineni…

- Pitești: Sumele alocate ca sprijin financiar pentru gazduirea cetațenilor ucraineni refugiați – decontate conform legislației in vigoare! Pentru luna decembrie 2022, au fost inregistrate solicitari privind acordarea ajutorului material pentru 118 persoane refugiate, care locuiesc in Pitești. Finanțarea…

- In data de 30.12.2022, in intervalul orar 00.00 – 23.59, pe sensul de intrare in P.T.F. Siret, s-au inregistrat urmatoarele valori de trafic: ▪ 3.088 persoane din care 2.214 au fost cetațeni ucraineni in scadere cu 7% fata de ziua precedenta; ▪ 1.014 mijloace de transport. The post Scadere cu 7% a traficului…