Angajații IGSU din sudul țarii continua dezasamblarea silozului afectat de incendiu in Portul Giurgiulești. Potrivit salvatorilor, in urma intervenției salvatorilor și pompierilor aflați la fața locului, nu exista riscuri pentru oameni și nici pentru infrastructura obiectivelor din zona. In același timp, compania Trans Oil, care opereaza in Portul Internațional Giurgiulești, a anunțat ca incendiile ar fi putut provocate de „unele abateri de proiectare, implementate de conducerea companiei Danube Oil Company SRL, combinate cu o posibila eroare umana”, scrie Radiomoldova.md . De asemenea, compania…