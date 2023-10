Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a devastat doua imobile dezafectate, pline de azbest, la Rouen, in Seine-Maritime, care s-au surpat, au anuntat pompierii si primaria, fara sa provoace victime, insa populatia este ingrijorata din cauza toxicitatii unor coloane importante de fum de deasupra orasului, marcat de un incendiu…

- Timișoreanul Vasile Popovici, fost ambasador al Romaniei in Maroc, a vorbit pentru „Adevarul” despre modul in care prieteni ai sai din Maroc au fost afectați de cutremur și motivele pentru care țara africana a fost atat de afectata in urma seismului.

- Am asistat cu toții la degradarea procesului de invațamant in Romania. Ne așteptam, totuși, sa avem macar o Romanie sigura pentru copiii noștri, in condițiile in care Romania educata e deja un proiect eșuat. Mii de școli de pe intreg teritoriul țarii nu dețin autorizație de securitate la incendiu. Este…

- La mai puțin de o saptamana pana la inceperea noului an școlar, 18 cladiri din sistemul de invațamant din județul Neamț nu au inca autorizație de securitate la incendiu. „La aceasta data, pe raza județului Neamț exista 151 cadiri de invațamant care dețin autorizație de securitate la incendiu, 18 cladiri…

- Franța are o istorie indelungata in ceea ce privește producția de vin, istorie care dateaza inca din epoca romana. Clima din Franța este ideala pentru cultivarea strugurilor, cu veri calde și ierni racoroase, iar solul este foarte bogat in minerale. Bordeaux este unul dintre cei trei mari piloni ai…

- Nr. 226 Oradea, 09.08.2023 BULETIN INFORMATIV Doua incendii la cladiri dezafectate din Oradea, din cauza fumatului Doua incendii la cladiri dezafectate din Oradea, din cauza fumatului Marti, 8 august a.c., pompierii oradeni au actionat pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o cladire dezafectata,…

- Cel putin sapte persoane ”lipsesc la apel” in urma unui incendiu intr-un azil pentru persoane cu dizabilitati la Wintzenheim, in apropiere de Colmar, in nord-estul Frantei, anunta pompieri, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Pompierii au fost alertati miercuri, catre ora locala 6.30 (7.30,…

- Intervenție contra cronometru, marți seara, in Capitala. Un incendiu a izbucnit curtea Spitalului Robanescu din Bucuresti. Pacienții din unitatea medicala au fost evacuați de urgența. Incendiu devastator la Spitalul Robanescu Un incendiu a izbucnit curtea Spitalului Robanescu din Bucuresti. Pacienții…