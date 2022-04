Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, joi seara, la o cladire situata pe Calea Moșilor. Flacarile au cuprins acoperișul imobilului, iar pompierii intervin cu 10 autospeciale. Pompierii ISUBIF au fost solicitați in aceasta seara cu privire la producerea unui incendiu la o cladire situata pe Calea Moșilor. „Incendiul…

- Incendiul de la centrul comercial din sectorul 5 a fost atat de puternic incat cladirea a ars in intregime, iar acoperișul s-a prabușit parțial, inspectorii ISC luand in considerare demolarea totala.

- Un incendiu puternic a avut loc marți dupa-amiaza, la un centru comercial din sectorul 5 al Capitalei. Pompierii nu au lichidat nici pana acum focul. Pana acum, nu au fos raportate victime. Incendiul a izbucnit la acoperișul magazinului Prosper, din Calea 13 Septembrie, noteaza Libertatea, unde au…

- Pompierii din Bucuresti intervin, marti, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la acoperisul magazinului Prosper, Calea 13 Septembrie. In zona sunt degajari mari de fum, iar in acest sens pompierii au facut o recomandare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un Incendiu a izbucnit marți in zona acoperisului magazinului Prosper din Calea 13 Septembrie din București, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența. Zona este acoperita de un nor de fum. ISU a emis o avertizare telefonica de incendiu pentru zona 13 Septembrie. Avertizarea telefoica a bruiat…

- Incendiul s-a manifestat violent, cu flacara și degajari de fum, pe o suprafața de aproximativ 1.000 mp. Deflagrația a izbucnit in zona Prelungirea Ghencea din București, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov.Incendiul a afectat o casa de locuit, 2-3 anexe și un depozit…

- Peste 100 de amenzi in valoare de aproximativ 68.000 de lei au fost aplicate sambata noaptea in Capitala, in urma unor controale ale Politiei rutiere, fiind deschise si trei dosare penale pentru conducere sub influenta alcoolului si pentru conducere fara permis, conform news.ro. ”In noaptea…

- "Vreme rece, sunt -4 garade in Bucuresti la aceasta ora. De altfel, avem temperaturi negative in intreaga tara. Cele mai mari maxime vor trece usor de 0 spre 3 grade. 3 se asteapta, de altfel, si in Bucuresti. Vorbim din nou de viteze mari ale vantului la munte, in Carpatii Meridionalii se poate ajunge…