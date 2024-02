Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie de proporții in Cluj. Un barbat imobilizat la pat a fost gasit mort, in urma unui incendiu grav. A fost ars de viu in flacarie care i-au cuprins locuința. Pompierii au acționat de urgența, insa nu au mai putut sa ii salveze viața.

- Nr. 9 Oradea, 17.01.2024 BULETIN INFORMATIV Barbat grav ranit, in urma producerii unui incendiu la o casa din Izbuc In cursul dupa amiezii zilei de marti, 16 ianuarie a.c., un localnic din Izbuc, comuna Carpinet, in varsta de 57 de ani, a fost grav ranit, in urma unui incendiu izbucnit in propria locuinta,…

- Pompierii au intervenit duminica dimineața la un incendiu produs la doua vagoane dintr-o garnitura dezafectata, garata pe o linie adiacenta din Gara Cluj-Napoca. Un barbat cu arsuri ușoare și suspiciuni de intoxicație cu fum a fost transportat la spital.

- Politistii din Maramures au deschis o ancheta dupa ce trupul neinsufletit al unui barbat de 53 de ani a fost gasit intr-o locuinta din Leordina, cuprinsa de un incendiu. „Azi-noapte, politistii Sectiei 4 Leordina au intervenit in urma unui apel 112, la un incendiu produs la un imobil din localitatea…

- Cel puțin 4 oameni au murit și peste 200 de persoane au fost evacuate dupa ce un incendiu devastator a izbucnit in apropierea morgii spitalului San Giovanni Evangelista din suburbia romana Tivoli, vineri noaptea, relateaza CNN.

- ■ plutonierul Madalin Borș, care-i incadrat la Detașamentul de pompieri Roman, a observat un incendiu și a sunat la 112 ■ apoi a scos dintr-o camera un barbat de 50 de ani, intoxicat cu monoxid de carbon ■ Inspectoratul pentru Situații de Urgența Neamț a transmis detalii despre un incendiu care s-a…

- Trupul neinsufletit al unei persoane a fost gasit, duminica, pe dealul Cernegura, despre acest caz politistii fiind sesizati in jurul orei 12.00. Inca nu se stie cum a ajuns acolo barbatul si mai ales cum de a decedat in scorbura unui arbore, urmand ca necropsia sa stabileasa cauza mortii.„O echipa…

- Incident grav in județul Bihor, langa vama Borș II. Dupa o cearta intre doi șoferi de TIR, unul dintre ei l-a lovit intenționat cu autovehiculul pe celalalt, care intre timp coborase din cabina.