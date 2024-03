Incendiu devastator în Timiș – un bărbat a fost găsit carbonizat La data de 23 martie a.c., in jurul orei 00:13, polițiștii orașului Recaș au fost sesizați de catre un barbat cu privire la faptul ca la o hala situata in extravilanul Drumului Județean 609 E, se manifesta un incendiu. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au constatat faptul ca cele sesizate se confirma. In interiorul halei ar fi fost gasit trupul unui barbat decedat, in varsta de 54 de ani. In cauza, a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de _distrugere_ și _ucidere din culpa_. Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

