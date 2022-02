Stiri pe aceeasi tema

- De cateva ore, zeci de pompieri se lupta pentru a limita proporțiile unui incendiu de vegetație uscata izbucnit azi dupa-amiaza, pe raza comunei Beceni. In aceasta seara, la fața locului a ajuns și prefectul Daniel Țiclea, care a cerut suplimentarea forțelor de intervenție. „Pompierii buzoieni au fost…

- Un incendiu de vegetatie uscata care a izbucnit, vineri seara, in cartierul Seciu din orasul Boldesti Scaieni risca sa ajunga la sondele din zona in conditiile in care vantul bate cu putere.

- Flacarile uriașe au cuprins un teren viran de cateva zeci de hectare in centrul orasului, denumit Valea lui Gheorghita.Focul a fost localizat, iar pompierii intervin la fața locului, cu trei autospeciale de stingere cu apa și spuma. ISU Giurgiu transmite ca sunt mai multe focare, iar focul a cuprins…

- 7 hectare de vegetație, uscata a luat foc langa Aeroport. Pentru lichidarea focarului de ardere la fața locului a intervenit doua echipe de pompieri. Arderea a fost complet lichidata la ora 15:30.

- Un incendiu de vegetatie a izbucnit aseara, in jurul orei 18, in orasul Sangera din municipiul Chisinau. Flacarile puternice, care se extindeau rapid pe o pasune au fost filmate de martori si postate pe retelele de socializare.

- Un incendiu violent a izbucnit in noaptea de duminica spre luni, in Suceava, acolo unde o cladire a fost cuprinsa de flacari. De asemenea, mai multe mașini parcate in jurul cladirii au suferit avarii importante pana in momentul intervenției pompierilor. Ajunși la fața locului, salvatorii s-au luptat…

- In dimineața zilei astazi pompierii din nordul țarii au intervenit de urgența pentru a lichida un incendiu in raionul Ocnița, localitatea Otaci. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 7:27. Incendiu a izbucnit la o uscatorie de cereale. Pompierii au stabilit la fața locului ca un turn plin…

- Un telefon la 112 dat asta-noapte a pus autoritatile din Oravita in alerta. Un foc aparut la niste baraci, ameninta sa ajunga la blocurile si firmele din jur. In Oravita, izbugnise un incendiu la baracile pentru lemne ale unor blocuri de locuințe din zona autogarii, str. Brosteniului. A fost alertata…