- Pompierii militari au intrat, in aceasta seara, in stare de alerta dupa ce un apel la 112 a anunțat ca focul a cuprins mai multe garaje. Au plecat de urgența pe strada Fluturilor din Arad unde au gasit mai multe garaje in flacari. Garajele sunt corp comun fara pereti desparțitor. In sprijin au mai fost…

- Intervenție de urgența a pompierilor militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Reșița, la un incendiu care a cuprins o casuța de lemn aflata in Parcul Tricolorul din Resita, in jurul orei 18.00. „Echipajul de pompieri sosit la locul intervenției a localizat incendiul in cel mai scurt timp, astfel…

- Joi dimineața, un echipaj din cadrul Detașamentului de pompieri Baia Mare a fost solicitat sa intervina in Groși, unde un barbat, in varsta de 72 de ani era cazut intr-un canal inundat. Pompierii au extras barbatul din canal și l-au predat echipajului de ambulanța pentru a-l transporta la spital. Informații…

- In aceasta dimineata, un echipaj al Detașamentului de Pompieri Focșani a fost solicitat sa intervina pentru a debloca usa unui apartament din oraș, deoarece persoana care locuia acolo nu a mai fost vazuta de mult timp si nici nu raspundea. Potrivit informatiilor primite de la reprezentantii Inspectoratului…

- Interventie a pompierilor la Mihail KogalniceanuIn jurul orei 10:15,salvatorii Detasamentului de pompieri Tulcea au fost solicitati sa intervina pentru limitarea efectelor unui incendiu izbucnit la o locuinta din localitatea Mihail Kogalniceanu.9 pompieri s au deplasat cu o autospeciala de stingere…

- Pompierii au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o autospeciala de prima intervenție și comanda la un incendiu ce a izbucnit la o casa din localitatea Aninoasa. Flacarile se manifestau violent la acoperișul construcției și o camera din interiorul acesteia, existand posibilitatea…

- Incendiu de proporții astazi in localitatea timișeana Sacoșu Turcesc. Un restaurant din apropierea unei zone pentru pescuit a fost cuprins de flacari. Pompierii au fost solicitați puțin inainte de orele amiezii iar cand au ajuns la fata locului incendiul se manifesta cu ardere generalizata. Doua autospeciale…

- O camioneta a luat foc, joi dupa-amiaza, intr-o stație de alimentare cu combustibil, pe șeseaua de centura a municipiului Lugoj. Pompierii lugojeni, impreuna cu angajații stației, au acționat pentru lichidarea incendiului, evitand producerea unei tragedii. „La ora 14:57 am fost anunțați…