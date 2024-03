Incendiu la Vale, în Aluniș Pompierii de la punctul de lucru Gherla al Detașamentului din Dej au fost solicitați dumunica dupa-amiaza sa intervina la un incendiu in localitatea Vale din comuna Aluniș. Apelul la 112 care a cerut ajutor a venit in jurul orei 16.30 Din primele informații, au luat foc mai mulți baloți de fan. știre in curs de … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

Sursa articol si foto: gherlainfo.ro

