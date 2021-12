Incendiu cu posibile victime Un incendiu a cuprins o anexa gospodareasca din zona Golgota. Informațiile arata ca ar fi persoane prinse in interior. Pompierii petroșaneni intervin pentru a lichida incendiului. La fața locului se afla și echipaje medicale. „Incendiu anexa gospodareasca Petroșani strada Cucului zona Goldota, posibile persoane surprinse in interior”, spune maiorul Monika BACIU Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

„IncendiuPetroșani stradazonasurprinse in", spune maiorul Cristian Baleia , comandantul Detașamentului de Pompieri din Petroșani.

