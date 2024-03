Incendiu la o anexă gospodărească din Sărățeni Pompierii militari ai Punctului de Lucru Sovata intervin cu o autospeciala de stingere in localitatea Sarațeni, in urma izbucnirii unui incendiu la o anexa gospodareasca. Se intervine pentru lichidarea tuturor focarelor aprinse. Pana in acest moment nu s-au identificat victime sau persoane care sa necesite ingrijiri medicale. Lt. Calușeri Alexandra Incendiu la o anexa gospodareasca din Sarațeni… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

