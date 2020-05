Incendiu autoturism in Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a fost anuntat, acum cateva minute, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta.Potrivit apelantului o casa a luat foc in comuna Cuza Voda, din judetul Constanta.La locul evenimentului au pornit o autospeciala pentru stins incendii si o ambulanta SMURD de la Detasamentul…

- Un incendiu a fost anuntat, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta, al judetului Constanta, prin telefonul de urgenta 112, in jurul orei 05.00. Apelantul a precizat ca este vorba despre o anexa gospodareasca an Comuna Cogealac. ISU Dobrogea Constanta a trimis la locul interventiei o autospeciala cu…

- Un grav accident rutier a fost anuntat, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta, in urma cu cateva minute.Potrivit apelantului este vorba despre un autoturism care a intrat intr un stalp, in Mamaia, in dreptul Hotelului Doina.Acesta a mai explicat ca victima este incarcerata si…

- Un incendiu la un imobil a fost anuntat, cu putin timp, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta, in jurul orei 21.30.Apelantul spune ca focul a cuprins o casa situata pe bulevardul IC Bratianu in zona Liceului Pontica.La locul evenimentului au fost trimise, de la Detasamentul palas,…

- Un incendiu a izbucnit, in aceasta dimineata, in Agigea, judetul Constanta.Potrivit apelantului care a anuntat Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta focul a cuprins o magazie de lemne de la blocul C1, situat in Soseaua Mangaliei, din localitate.Numai ca potrivit surselor noastre…

- Marți dimineața, 3 martie 2020, la Gara Daești, un autoturism a fost lovit de tren la trecere la nivel cu calea ferata fara bariera, semnalizata acustic și luminos. In mașina se aflau doua persoane. Victimele au fost transportate la UPU. Au intervenit o ambulanța SMURD și o ambulanța SAJ.

- Trei copii au fost accidentati, joi dimineata, de un autoturism, in localitatea Davideni din comuna Pastraveni.Victimele au varste cuprinse intre 14 si 15 ani, potrivit purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa, citeaza Agerpres.La fata locului au intervenit doua echipaje ale Serviciului Judetean…

- Un grav accident rutier a fost anuntat, in jurul orei 03.00, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta.Potrivit apelantului evenimentul rutier a avut loc la intersectia dintre DN 39 cu Autostrada A 4, de la Agigea.Acesta a spus dispecerului ca un camion s a rasturnat in sens si o…