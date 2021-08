Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile de vegetație se apropie de Capitala Greciei. Marți, aproape 80 de copii au fost evacuați dintr-o tabara de vara iar rezidenții unui sat din apropierea Atenei și-au parasit casele, in vreme ce flacarile se intindeau la marginea metropolei, potrivit Reuters. Grecia trece prin cea mai grava…

- Trei persoane au fost gasite decedate in urma unui incendiu forestier masiv care continua sa arda joi pentru cea de-a doua zi consecutiva in sudul Turciei, au anuntat Agentia turca pentru situatii de urgenta (AFAD) si ministrul Agriculturii, autoritatile centrale continuand eforturile depuse pentru…

- Incendii de padure in regiunea Iakutia din Rusia. Doar in ultimele 24 de ore, au ars in jur de o suta de mii de hectare de vegetatie. Pompierii lupta cu peste 100 de focare pe o suprafata totala de 770 de mii de hectare.

- Incendiile devastatoare de padure din estul Rusiei nu vor putea fi stinse in viitorul apropiat, sunt de parere ecologistii rusi, informeaza DPA. ''Portiuni extinse din Iacutia sunt in acest moment cuprinse de flacari. Doar ploaia mai poate ajuta in situatia de aici'', a declarat marti Grigory…

- Incendiile forestiere violente din estul Rusiei s-au raspandit rapid, iar pompierii au continuat miercuri lupta cu flacarile care au cuprins o zona de peste 600.000 de hectare din regiunea siberiana Iacutia, conform Agentiei Federale pentru Silvicultura, relateaza DPA. Zona afectata include Parcul Natural…

- Autoritatile din Crimeea, anexata de Rusia, au dispus vineri evacuarea unor regiuni din orasul Ialta dupa ce ploile abundente au provocat inundatii grave pe teritoriul peninsulei de la Marea Neagra, relateaza Reuters. Regiunea, pe care Rusia a anexat-o de la Ucraina in 2014, a declarat stare de urgenta…

- Incendiile de vegetatie inainteaza pe teritoriul mlastinos al regiunii Pantanal din Bolivia, in apropiere de granita cu Paraguay, punand in pericol mii de hectare intr-o zona recunoscuta pentru diversitatea vietii salbatice, afectata de incendii devastatoare in urma cu doar doi ani, informeaza Reuters.…

- Incendiile de vegetatie inainteaza pe teritoriul mlastinos al regiunii Pantanal din Bolivia, in apropiere de granita cu Paraguay, punand in pericol mii de hectare intr-o zona recunoscuta pentru diversitatea vietii salbatice, afectata de incendii devastatoare in urma cu doar doi ani, informeaza Reuters.…