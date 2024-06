Stiri pe aceeasi tema

Dupa numararea voturilor din comuna Meseșenii de Jos, noul primar al comunei este Prodan Gheorghe-Sandu, reprezentantul AUR.

Dupa numararea voturilor din comuna Salațig, noul primar al comunei este Grigore Marieș, reprezentantul Partidului Național Liberal.

Dupa numararea voturilor din comuna Treznea, primar al comunei ramane Cristian Oros, reprezentantul Partidului Social Democrat.

Dupa numararea voturilor din comuna Cristolț, noul primar al comunei este Cristian Nechifor, reprezentantul Partidului Național Liberal.

Candidatul PSD Cipariu Darius a caștigat mandatul de primar al comunei Sancel Candidatul PSD a caștigat cursa pentru funcția de primar al comunei Sancel, conform numaratorii paralele a PSD.

Victor Dinu este candidatul PSD la funcția de primar al comunei Zarnești. A invațat ca succesul in afaceri nu este totul. Da, cifrele și profiturile sunt importante, dar in spatele fiecarui numar se afla oameni. Oameni cu speranțe, aspirații și nevoi. A invațat in afaceri ca „omul este…

Primarul comunei Pestera, judetul Constanta, Nicoleta Vrabie a intrat in randurile Partidului National Liberal si candideaza pentru un nou mandat de primar. Nicoleta Vrabie a precizta pentru ZIUA de Constanta ca a venit momentul sa faca acest pas si ca regreta ca nu a facut o mai demult. In anul 2020,…

- Dupa ce vineri trecuta primarii comunelor Butimanu și Lungulețu, aleși din partea Partidului Național Liberal au anunțat oficial ca vor candida din partea Partidului Social Democrat, lucru care se pare ca se va intampla și in cazul primarului din Baleni, Florea Mușat, in acest weekend, a aparut public…