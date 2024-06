Stiri pe aceeasi tema

- Fiecare vot conteaza mai ales in localitațile mici, in care numarul alegatorilor este de pana in 500 de persoane. Potrivit unei analize realizata de Libertatea, in prezent sunt comune in care a existat un aflux al vizelor de flotant in ultimele luni, caz in care acestea vor inclina decisiv balanța la…

- Faza finala a Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar (ONSS) la volei masculin (ciclu gimnazial) s-a desfasurat la finele saptamanii trecute, in Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” din Zalau. Salajul a fost reprezentat de Scoala Gimnaziala „Mihai Eminescu” Zalau, celelalte sapte scoli fiind din judetele…

- Sofronie de la Cioara: Povestea sfantului din județul Alba. Luptator in numele ortodoxiei din Transilvania Sofronie de la Cioara s-a nascut in prima jumatate a secolului al XVIII-lea in satul Cioara, care in prezent face parte din localitatea Saliștea, județul Alba. Numele sau de familie a fost Popa…

- Agentia Nationala de Integritate a stabilit ca Andrei Cotetiu, consilier judetean in Timis, s-a aflat in conflict de interese administrativ. Potrivit unui comunicat al ANI transmis lui AGERPRES, in exercitarea mandatului de consilier judetean, Andrei Cotetiu a participat, in perioada 2021 – 2023, la…

- Continuitate la nivel inalt: Craciunelu de Jos a caștigat Cupa Satelor 2024, etapa județeana | Antrenorul Iosif Luca, trofeul de excelența la 90 de ani! Continuitate la nivel inalt: Craciunelu de Jos a caștigat Cupa Satelor 2024, etapa județeana | Antrenorul Iosif Luca, trofeul de excelența la 90 de…

- 72 de șoferi testați pentru droguri sau alcool la volan in județul Alba. Amenzi de peste 56.000 date de polițiști și jandarmi 72 de șoferi testați pentru droguri sau alcool la volan in județul Alba. Amenzi de peste 56.000 date de polițiști și jandarmi Polițiștii și jandarmii din Alba au dat amenzi de…

- Tanar din județul Alba, reținut dupa ce a fost oprit in trafic. Ce au descoperit polițiștii Un tanar din Alba a fost reținut de Poliție, dupa ce a fost oprit in trafic. Conducea un autoturism, iar polițiștii au descoperit ca acesta se afla sub influența alcoolului. Potrivit IPJ Alba, luni, 25 martie,…

- Peste 30 de primari, viceprimari, lideri de organizatii locale si consilieri judeteni se deplaseaza, la aceasta ora, spre Bucuresti pentru a protesta vizavi de vehiculata cedare la PSD a presedintiei Consiliului Judetean. Ei solicita ca PNL sa candideze pe liste separate de PSD la presedintia CJ Timis…