- Nicolae Ciuca a declarat, joi seara, ca va anunta saptamana viitoare daca va candida la alegerile prezidentiale din toamna acestui an. „Dupa ce se vor fi incheiat alegerile locale, nu mai este mult, mai putin de trei zile, vom lua o decizie. (…) Dupa aceste alegeri, vom avea analiza pe rezultate, vom…

- Presedintele PNL a declarat la un post TV, citat de news.eo, ca in acest moment partidul este in crestere si se asteapta la un scor mare la alegerile din 9 iunie. ”Eu cred intr-un scor mare, pentru ca asa cum arata sondajele in momentul de fata, PNL are un trend de crestere, pentru ca cetatenii au…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat duminica, despre o posibila rupere a coalitiei, in contextul candidaturilor separate la alegerile prezidentiale, ca el crede ca ar fi o greseala sa se rupa coalitia si sa nu avem o guvernare stabila, precizand ca ar fi cea mai mare greseala. Liderul liberal…

- Liderul PNL, Nicolae Ciuca, anunța, luni, pe site-ul sau personal, ca in iunie iși lanseaza cartea „Un ostaș in slujba țarii”, care va aparea in luna iunie 2024, iar toate incasarile vor fi donate catre inițiative caritabile. Ciuca muta astfel pe modul Iohannis, dand clar de ințeles ca vrea sa intre…

- Primarul municipiului Buzau, social-democratul Constantin Toma, susține ca l-ar vota pe liberalul Nicolae Ciuca la prezidentiale, daca partidul va decide acest lucru. Toma spune ca l-ar vota pe Nicolae Ciuca la prezidentiale, daca partidul va decide. El a declarat ca daca alianța PSD-PNL va functiona…

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Nicolae Ciuca, a fost prezent la lansarea candidaților PNL Buzau pentru alegerile locale din data de 9 iunie. Președintele a vorbit și despre alegerile prezidențiale. Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Nicolae Ciuca, s-a aflat marti la Buzau,…

- Intrebat, joi seara, intr-o emisiune televizata, daca este pregatit sa incheie o intelegere cu presedintele PSD, Marcel Ciolacu, liderul PNL, Nicolae Ciuca, a afirmat ca o decizie in acest sens va fi luata dupa alegerile din 9 iunie.„Va rog sa acceptati cat de poate de onest si acum sa vedem rezultatele…