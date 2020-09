Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul democrat la presedintia Statelor Unite, Joe Biden, l-a acuzat luni pe presedintele Donald Trump ca provoaca haos pe fondul protestelor nationale, respingand, intr-un discurs sustinut in statul cheie Pennsylvania, afirmatiile republicanilor potrivit carora Trump sustine ”legea si ordinea”,…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a denuntat luni incidentele violente izbucnite în paralel cu manifestatiile împotriva rasismului, acuzându-l în acelasi timp pe rivalul sau, Donald Trump, ca "pune paie" pe focul agitatiei sociale, scrie Agerpres.„A…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a anuntat joi ca isi va relua campania pe teren in statele-cheie inaintea prezidentialelor de la 3 noiembrie, trecand peste pozitia sa de mare prudenta in fata pandemiei de COVID-19, scrie AFP. Mult mai prezent pe teren, adversarul sau, presedintele republican…

- Joe Biden a fost nominalizat oficial marti candidatul Partidului Democrat la alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, in cadrul carora se va confrunta cu Donald Trump, relateaza dpa potrivit Agerpres. ''Va multumesc foarte, foarte mult. Din toata inima. Multumesc tuturor, inseamna totul pentru mine…

- Candidatul democrat Joe Biden este favorit la pariuri pentru a caștiga alegerile prezidențiale din SUA in fața actualului președinte, Donald Trump, potrivit Mediafax.Potrivit Betfair, cota la pariuri a lui Trump este de 2,86% iar a lui Biden este de 1,69 la alegerile prezidențiale din noiembrie.…

- Candidatul democrat, Joe Biden, a declarat ca va inversa miscarea presedintelui Donald Trump de a retrage SUA din Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) „în prima zi”, daca va câstiga alegerile din noiembrie, relateaza BBC. Trump a început oficial marti retragerea, dupa…

- Candidatul democrat Joe Biden, fost vicepresedinte al SUA, si-a marit avansul la 13 puncte procentuale in fata presedintelui in functie, republicanul Donald Trump, conform celui mai recent sondaj Reuters/Ipsos, in contextul in care americanii devin tot mai critici fata de modul in care miliardarul…