- Locuitorii din zona Sydney se pregateau luni sa se confrunte cu o situatie "catastrofala" din cauza riscului de recrudescenta a incendiilor de vegetatie care au determinat autoritatile sa declare stare de urgenta, relateaza AFP.Pentru prima data, cel mai mare oras al Australiei si imprejurimile…

- Stare de urgența in mai multe regiuni din estul Australiei din cauza incendiilor de vegetație. Autoritațile spun ca 17 focare sunt extrem de periculoase și se raspandesc rapid din cauza vantului puternic.

- Locuitorii din Sydney se confrunta incepand de joi cu un val gros de fum cauzator de accese de tuse, provocat de mai multe incendii de vegetatie scapate de sub control in regiunile rurale aflate la nord de principala metropola a Australiei, informeaza AFP.

- Mai multe incendii de vegetatie scapate de sub control in estul Australiei au distrus zeci de cladiri si de locuinte, numerosi locuitori fiind nevoiti sa isi petreaca noaptea in centre de evacuare, au indicat autoritatile locale, citate de DPA. Peste 65 de incendii sunt active in nordul statului Noul…

- Mai multi copii au fost arestati si interogati pentru implicarea lor în cel putin opt dintre cele 100 de incendii ce devasteaza doua state din estul Australiei, au informat miercuri autoritatile citate de EFE. "În unele cazuri au fost doar copii care se jucau cu focul…

- Echipa de rugby a Australiei a invins Samoa cu scorul de 34-15 (22-3), sambata pe Western Stadium din Sydney, in ultimul meci de pregatire al celor doua echipe inainte de Mondialele de rugby din Japonia, relateaza Reuters.

- CSM Mediaș anunța ca a ajuns la o ințelegere cu jucatorul american Jacob Gibson. In varsta de 25 de ani, masoara 198 de cm și evolueaza pe poziția 2. Sosește in Romania de la Ringwood Hawks, echipa din a doua liga a... Australiei. Read More...