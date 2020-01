Incendii de pădure - Un nou val de caniculă se abate asupra Australiei Un nou val de canicula s-a abatut joi asupra sudului Australiei, alimentand temerile referitoare la izbucnirea unor noi incendii de padure in statele devastate de flacari in ultimele luni, informeaza AFP. Mercurul termometrelor a depasit joi 40 de grade Celsius in statul South Australia, unde au fost instituite alerte referitoare la riscul de incendii. Valul de canicula se va deplasa apoi catre est urmand sa ajunga vineri la Melbourne si Canberra, apoi la Sydney in acest weekend, unde temperaturile ar putea atinge 45 de grade. Autoritatile estimeaza ca acest val de canicula, insotit de vanturi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

