Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul bolivian a decretat joi starea de catastrofa nationala din cauza incendiilor alimentate de seceta puternica inregistrata in cinci dintre cele noua departamente ale tarii, o procedura care ii permite sa solicite ajutor international, informeaza Agerpres, care citeaza AFP."Ne declaram in stare…

- Guvernul bolivian a decretat joi starea de catastrofa nationala din cauza incendiilor alimentate de seceta puternica inregistrata in cinci dintre cele noua departamente ale tarii, o procedura care ii permite sa solicite ajutor international, transmite agerpres.ro.

- Guvernul bolivian a decretat joi starea de catastrofa nationala din cauza incendiilor alimentate de seceta puternica inregistrata in cinci dintre cele noua departamente ale tarii, o procedura care ii permite sa solicite ajutor international, informeaza AFP, conform agerpres.ro. "Ne declaram in stare…

- Guvernul bolivian a decretat joi starea de catastrofa nationala din cauza incendiilor alimentate de seceta puternica inregistrata in cinci dintre cele noua departamente ale tarii, o procedura care ii permite sa solicite ajutor international, informeaza AFP.

- La miezul noptii de duminica spre luni a intrat in vigoare o noua stare de urgenta la nivel national in Cehia, informeaza dpa.Citește și: Raed Arafat anunța masuri suplimentare din cauza creșterii numarului de bolnavi: 'Fara discutie aceste masuri sunt necesare'Guvernul premierului…

- Provinciile boliviene Santa Cruz (est) si Chuquisaca (sud-est) au declarat, sambata, ''stare de catastrofa'', in contextul inaintarii incendiilor forestiere care ameninta ariile protejate, si au solicitat ajutor de urgenta din partea guvernului central, relateaza AFP potrivit Agerpres. "Declaram…

- Nicolas Maduro a explicat ca masura a fost luata dupa ce in tarile in care s-au redeschis scolile a inceput sa creasca numarul cazurilor de coronavirus. "Fara niciun dubiu, revenirea fizica in clase nu ajuta la tinerea sub control a pandemiei, asa ca nu va exista o intoarcere la clasa in…

- Astfel, ministrul Nelu Tataru ne ameninta, in fiecare zi, cu instituirea unei noi stari de urgenta, tocmai acum cand economia Romaniei abia s-a mai dezmortit. In schimb, domnul ministru uita sa ofere explicatii cu privire la numeroasele cazuri in care bolnavilor cronici li s-a refuzat tratamentul medical…