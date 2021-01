Stiri pe aceeasi tema

- Romania a exportat animale vii in valoare de 302,21 milioane de euro in primele noua luni din 2020, in scadere cu 6,4% fata de perioada similara a anului trecut, cand incasarile au depasit 332,85 milioane de euro, potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare furnizata de Ministerul Agriculturii…

- Romania a exportat, in primele noua luni ale acestui an, o cantitate de 7,64 milioane de tone de grau si porumb, in scadere cu aproape 14% fata de aceeasi perioada din 2019, in timp ce incasarile au inregistrat un recul de 11,4%, pana la 1,47 miliarde de euro, conform datelor Ministerului Agriculturii…

- Romania a inregistrat un deficit in comertul cu produse agroalimentare de 1,24 miliarde de euro in primele noua luni ale anului 2020, in crestere cu 21% fata de aceeasi perioada din 2019, potrivit datelor centralizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), transmise la solicitarea…

- Deficitul balantei comerciale a Romaniei (FOB/CIF) a crescut, in primele 10 luni, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, cu 827,5 milioane de euro, pana la valoarea de 14,858 miliarde de euro, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate joi. Conform statisticii oficiale, in perioada…

- "Alro (BVB: ALR), unul dintre cei mai mari producatori de aluminiu integrati pe verticala din Europa, dupa capacitatea de productie, anunta astazi rezultatele financiare consolidate pentru primele noua luni ale anului incheiate la 30 septembrie 2020. Cifra de afaceri a grupului a inregistrat o usoara…

- Deficitul balantei comerciale a Romaniei (FOB/CIF) a crescut, in primele noua luni, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, cu 998,5 de milioane de euro, pana la valoarea de 13,058 miliarde de euro, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni. Conform statisticii oficiale,…

- Romania a importat in primele sase luni din acest an peste 35.544 tone de pesti, crustacee si moluste, in scadere cu 5,6% fata de aceeasi perioada din 2019, in timp ce exporturile au fost de aproape 16 ori mai mici in perioada analizata, respectiv de numai 2.242,528 tone, conform datelor Ministerului…