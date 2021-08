Încălzirea globală afectează Brazilia. Țara a pierdut 15% din luciul apei, iar seceta a afectat albia Amazonului Schimbarile climatice au efecte dramatice și tot mai clare in Brazilia. Tara a pierdut 15% din luciul de apa in ultimii 30 de ani, iar seceta a afectat albia Amazonului. Prognosticurile experților sunt ingrijoratoare. Desi intreg sistemul hidrografic al Braziliei a avut de suferit in ultimii 30 de ani, cele mai dramatice schimbari sunt in […] The post Incalzirea globala afecteaza Brazilia. Țara a pierdut 15% din luciul apei, iar seceta a afectat albia Amazonului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

