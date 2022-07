Încăierare politicianistă pe tema parcării supraterane a CJT din centrul Timișoarei Consilierii județeni s-au contrat mai bine de o ora pe tema parcarii supraterane pe care Consiliul Județean Timiș vrea sa o ridice in centrul Timișoarei, dovedindu-se inca o data ca interesul cetațeanului nu conteaza, mai importante fiind orgoliile și contrele politice. Pe ordinea de zi a fost un proiect de hotarare privind ”trecerea unui imobil din […] Articolul Incaierare politicianista pe tema parcarii supraterane a CJT din centrul Timișoarei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

