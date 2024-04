Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, a anuntat ca o sedinta de Guvern ar putea avea loc saptamana viitoare, la Timisoara, pentru a aproba construirea unui nou stadion si demolarea actualului.”Noul stadion al Timisoarei a intrat in ultima etapa.

- La exact 12 ani de cand promitea construirea in patru ani a unui mare stadion al Timisoarei, fostul primar Nicolae Robu recidiveaza. El promite inca o data acest obiectiv, de a carui soarta s-a ocupat, in ultima perioada, colegul sau de tandem electoral, Alfred Simonis. Vesti aparent proaste pentru…

- Liberalul Alin Nica, demis marti seara din functia de presedinte al PNL Timis, sustine ca ”a fost o executie in stil golanesc” si a recunoscut ca a discutat cu Ludovic Orban pentru a da ”o sansa Dreptei din Timis” si i-a transmis lui Alfred Simonis, presedintele PSD Timis, ca abia asteapta sa il bata…

- Biroul Politic National al Partidului Național Liberal a decis marti, 26 martie, revocarea lui Alin Nica din functia de presedinte al PNL Timis, potrivit unor surse din partid citate de Agerpres și G4Media.ro.Decizia a fost luata cu 60 de voturi "pentru", 4 voturi "impotriva", 3 voturi fiind anulate.Vasile…

- Liderii PSD și PNL au decis in ședința coaliției de luni mai multe candidaturi comune in mari orașe in care acum exista primari USR. La Timișoara, PSD și PNL il vor susține in cursa pentru primaria orașului pe fostul primar PNL Nicolae Robu, care se va bate cu primarul USR Dominic Fritz, in timp ce…

- Coaliția de guvernare a ajuns la un acord de principiu sa susțina candidați comuni pentru funcțiile de primar al municipiului Timișoara și președinte al Consiliului Județean Timiș, conform unor surse din coaliție. Candidatul la primaria reședinței de județ ar urma sa fie de la PNL, in timp ce PSD…

- Comitetului Director Judetean al PNL Timis reunit, vineri, a validat, in unanimitate, candidaturile lui Nicolae Robu, respectiv Alin Nica la Primaria Timisoara si Consiliul Judetean Timis. ”Prima decizie luata cu unanimitate de voturi a rezultat in validarea candidaturilor pentru Primaria Timisoara…