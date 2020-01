Încăierare între braconieri şi paznicii de vânătoare Doi paznici de vanatoare si un barbat care ii insotea au fost agresati miercuri, de patru tineri din comuna Vela. In plus, agresorii au avariat masina paznicilor si au plecat cu pusca unuia dintre ei. Incidentul a avut loc in apropiere de comuna Vela, pe un fond de vanatoare. Se pare ca cei trei tineri erau la braconat, acesta fiind si motivul altercatiei. „La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de politie, care au identificat persoanele implicate in conflict. Politistii au stabilit ca altercatia ar fi avut loc intre trei barbati cu varste cuprinse intre 49 si 58 de ani, care s-ar fi… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

