Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de volei CS Medgidia a dat lovitura pe piata transferurilor. Tanara Cristina Miron este noua achiziție a clubului și va juca pe postul de secund. Cristina a evoluat in Champions League, CEV CUP și Challenge Cup, fiind convocata patru ani la rand și la echipa naționala de senioare a Romaniei.…

- Atacantul Andrei Ciolacu (27 de ani) a semnat cu divizionara secunda FC U Craiova 1948. FC U Craiova a adus un fost rapidist pentru urmatorul sezon de Liga 1. Atacantul a mai jucat de-a lungul carierei pentru Rapid, CS Oltopeni, Slask Wroclaw, ASA Targu Mureș, Warriors FC, Juventus București, Metaloglobus…

- Fotbalistul echipei FCSB, Dennis Man, a declarat, miercuri seara, dupa calificarea in finala Cupei Romaniei, ca el si colegii sai vor da totul pentru a castiga trofeul, deoarece acesta le-ar salva sezonul. El a precizat ca nu se gandeste la un transfer si doar isi face treaba cat poate de bine, dar…

- Ruby a angajat cațiva oameni pentru a sparge peretele de la intrare, pentru ca jacuzzi-ul nu intra pe ușa, lucru ce i-a suparat nespus de tare pe vecini. "A fost foarte greu, v-am spus 17 etaje, un obiect de 150 de kg. Problema mai mare a venit cand am aflat ca trebuie sa spargem peretele…

- Unul dintre cei mai buni „centri” din hocheiul romanesc – și component de baza al echipei naționale a Romaniei – Daniel Tranca (26 de ani) și-a prelungit contractul pentru un nou sezon alaturi de echipa noastra. Venit la Brașov inaintea sezonului 2015/2016, Daniel Tranca va incepe al șaselea sezon consecutiv…

- Mijlocașul central Vladimir Screciu (20 de ani) va reveni la CS Universitatea Craiova. Mijlocașul central de 20 de ani a fost considerat o mare speranța a oltenilor și a plecat in iulie 2018 la Genk, pentru 2 milioane de euro. Screciu nu s-a impus la Genk și a fost imprumutat in iarna la Lommel, in…

- FC U Craiova 1948, formație patronata de Adrian Mititelu, a reușit primul transfer important pentru ediția urmatoare de Liga 2. Primul transfer reușit de FC U Craiova 1948 dupa promovare este Robert Popa (17 ani), portarul celor de la Flacara Horezu. Goalkeeper-ul este o prezența constanta in echipa…

- Pe 16 aprilie a.c., deja fostul viceprimar de la Medgidia, Luminita Vladescu PSD , obtinea in instanta de contencios administrativ suspendarea ordinului de incetare a mandatului de ales local in dosarul 1596 118 2020. Dosarul are legatura cu ordinul prin care Luminitei Vladescu i a incetat calitatea…