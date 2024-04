Stiri pe aceeasi tema

- Jaqueline Cristian s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA 500 de la Charleston, dupa ce a invins-o in trei seturi pe americanca Emma Navarro, cu 6-3, 5-7, 6-1. Jaqueline Cristian a reusit cu aceasta ocazie a doua sa victorie consecutiva in fata unei jucatoare din top 20 mondial, dupa…

- Jaqueline Cristian continua sa straluceasca la turneul de la Charleston. Romanca a avansat, joi noapte, in sferturile de finala ale competiției, dupa o victorie fantastica in optimi cu Emma Navarro, a 10-a favorita, scor 6-3, 5-7, 6-1. Jucatoarea noastra a continuat sa se mențina la un nivel foarte…

- Tiberiu Cocora (www.gds.ro) Jaqueline Cristian a reusit o victorie spectaculoasa in fata americancei Madison Keys, numarul 18 mondial, cu 3-6, 6-3, 6-3, marti noapte, in runda a doua a turneului WTA 500 de la Charleston (Carolina de Sud) Jaqueline a etichetat succesul contra lui Madison Keys drept „magic”.…

- Jaqueline Cristian a reusit o victorie spectaculoasa in fata americancei Madison Keys, numarul 18 mondial, cu 3-6, 6-3, 6-3, marti noapte, in runda a doua a turneului WTA 500 de la Charleston (Carolina de Sud) Jaqueline a etichetat succesul contra lui Madison Keys drept „magic”. Romanca a dezvaluit…

- Jaqueline Cristian s-a calificat in runda a doua a turneului WTA 500 de la Charleston, dupa ce a invins-o luni pe americanca Sachia Vickery, in doua seturi, cu 6-1, 6-4. Romanca clasata pe locul 83 WTA a dominat primul set, castigat cu 6-1. In actul secund, Jaqueline Cristian a condus cu 4-1, dar a…

- „Astazi va fi intotdeauna ca o victorie”, transmite Simona Halep pe Instagram, dupa ce a fost invinsa in primul meci disputat la revenirea in circuitul mondial al tenisului feminin, dupa ce a caștigat apelul la suspendarea pentru dopaj. „Astazi va fi intotdeauna ca o victorie”, a scris pe Instagram…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian a fost invinsa de rusoaica Diana Snaider, cu 6-1, 7-5, miercuri, in optimile de finala ale turneului WTA 125 de la Charleston (Carolina de Sud), dotat cu premii totale de 115.000 de dolari, potrivit Agerpres. Jaqueline Cristian (25 ani, 82 WTA) s-a inclinat…

- Sorana Cirstea, cap de serie numarul 22, a fost invinsa de chinezoaica Yafan Wang, cu 0-6, 7-5, 6-2, marti, la Melbourne, in prima runda a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului. Cirstea (33 ani, 27 WTA) s-a inclinat dupa aproape doua ore de joc (1 h 57 min) in fata unei adversare…