- Jaqueline Cristian (25 de ani, locul 83 WTA), a fost invinsa de rusoiaca Daria Kasatkina (26 de ani, locul 11 WTA), scor 7-6(4), 2-6, 3-6. in „sferturile” de la Charleston. Jaqueline a reușit un prim set entuziasmant. A reușit 3 break-uri și s-a impus la tiebreak cu scorul de 7-4. Romanca nu s-a descurcat…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian (25 ani, 83 WTA) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA 500 de la Charleston (Carolina de Sud; SUA), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 922.573 de dolari. In optimi, romanca a invins-o pe americanca Emma Navarro…

- Jaqueline Cristian continua sa straluceasca la turneul de la Charleston. Romanca a avansat, joi noapte, in sferturile de finala ale competiției, dupa o victorie fantastica in optimi cu Emma Navarro, a 10-a favorita, scor 6-3, 5-7, 6-1. Jucatoarea noastra a continuat sa se mențina la un nivel foarte…

- Jaqueline Cristian a reusit o victorie spectaculoasa in fata americancei Madison Keys, numarul 18 mondial, cu 3-6, 6-3, 6-3, in runda a doua a turneului WTA 500 de la Charleston (Carolina de Sud), dotat cu premii totale de 922.573 de dolari. Jaqueline Cristian (25 ani, 83 WTA) s-a impus dupa doua ore…

- Gabriela Lee, locul 313 WTA, a acces, sambata seara, in ultimul tur al calificarilor la turneul de categorie WTA 500 de la Charleston. Lee a trecut in primul tur al calificarilor de japoneza Mai Hontama, numarul 106 mondial si favorita 2, scor 5-7, 6-3, 6-4. Pentru un loc pe tabloul principal, romanca…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian a fost invinsa de rusoaica Diana Snaider, cu 6-1, 7-5, miercuri, in optimile de finala ale turneului WTA 125 de la Charleston (Carolina de Sud), dotat cu premii totale de 115.000 de dolari, potrivit Agerpres. Jaqueline Cristian (25 ani, 82 WTA) s-a inclinat…

- Jaqueline Cristian s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 125 de la Charleston (Carolina de Sud), dotat cu premii totale de 115.000 de dolari. Sportiva noastra a invins-o, marti, pe australianca Olivia Gadecki, cu 6-2, 3-6, 6-3. Jaqueline Cristian (25 ani, 82 WTA) a obtinut victoria dupa…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa de letona Jelena Ostapenko, a sasea favorita, cu 2-6, 6-2, 6-4, marti, in prima runda a turneului WTA 500 de la Adelaide (Australia), dotat cu premii totale de 922.573 de dolari. Cirstea (33 ani, 26 WTA), aflata in cautarea primei sale victorii…