Încă un scandal în TVR. De data asta, mărul discordiei este „conspiraționista” Carmen Tănase Directorul TVR ar fi vrut sa scoata de la difuzare emisiunea in care Carmen Tanase apare in show-ul lui Sebastian Țopescu pe motiv ca actrița este „conspiraționista” in timpul pandemiei COVID-19 și a refuzat sa se vaccineze. Actrița Carmen Tanase ar fi trebuit sa ia parte la emisiunea lui Sebastian Țopescu, „Vis sau realitate”, difuzata pe TVR, in cadrul ultimei ediții, din primul sezon. Emisiunea ce o avea ca invitata pe Carmen Tanase fusese anunțata pe site-ul oficial TVR pe 31 mai și urma sa fie difuzata pe 4 iunie. Spre surprinderea publicului, in locul emisiunii cu actrița Carmen Tanase,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Emisiunea „Vis sau realitate”, realizata de Sebastian Țopescu jr, in care o invitase pe Carmen Tanase, a fost produsa și anunțata pentru difuzare in programul TVR pe 4 iunie. Dar nu a mai fost difuzata. Locul i-a fost luat de o emisiune in reluare, in care invitata a fost actrița Andra Gogan.Primul…

- Marc Johnson, profesor de microbiologie moleculara și imunologie la Facultatea de Medicina a Universitații din Missouri (SUA), a lansat, la inceputul anului, un apel pe Twitter, cerand ajutorul pentru a gasi un barbat misterios care are o varianta complet noua de Covid. „Ajutați-ma sa rezolv un mister…

- Ilie Dumitrescu și jurnalistul Decebal Radulescu s-au rafuit in direct la TV. Motivul? Ilie Dumitrescu a spus, in emisiunea „Digi Sport Special”, ca, in opinia lui, finala campionatului dintre Farul și FCSB ar fi trebuit arbitrata de cuplul Kovacs „central” - Hațegan VAR. CCA nu i-a putut delega pe…

- Christine Baumgartner, soția actorului Kevin Costner, a cerut in mod oficial divorțul dupa 18 ani de mariaj, relateaza publicația americana TMZ. Motivul precis al separarii nu a fost precizat, dar potrivit mai multor surse, cuplul s-ar confrunta cu ”diferențe ireconciliabile”. Potrivit TMZ, manechinul…

- Daca nu ne vom pregati pentru scenarii mai rele ca pandemia de covid,”o noua pandemie poate fi un pumn in fața, cu o mortalitate de 20%”, avertizeaza dr. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența. „Trebuie sa implementam solutii pe care le-am gasit in situatiile de criza din cei…

- Actiunile comerciale unilaterale ale statelor UE sunt "inacceptabile", a transmis duminica un purtator de cuvant al Comisiei Europene, dupa ce Polonia si Ungaria au interzis importurile de cereale si alte produse alimentare ucrainene, pentru care UE si-a deschis piata fara a li se impune respectarea…

- O tanara de 28 de ani, puternic inarmata, a impușcat mortal trei copii și trei angajați adulți, luni, la o școala creștina privata. Atacatoarea a fost ucisa de poliție, au declarat autoritațile. Motivul nu a fost cunoscut imediat, dar suspecta a desenat harți detaliate ale școlii, inclusiv punctele…

- Familia unui deputat PSD care a murit la varsta de 49 de ani, din cauza Covid, in urma cu 2 ani, cere un milion de euro daune Spitalului Militar. Totul dupa ce acesta a ajuns sa se infecteze cu patru bacterii nosocomiale. Familia a lansat acuzații extrem de grave la adresa medicilor. Sebastian Radu…