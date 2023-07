Stiri pe aceeasi tema

- Clujeanul Mircea Abrudean a fost numit in functia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, printr-o decizie a prim-ministrului Marcel Ciolacu publicata, luni, in Monitorul Oficial. Tot luni, Alexandru-Mihai Ghigiu a fost numit in functia de sef al Cancelariei prim-ministrului. Numirea…

- Chestiunea Abrudean a fost rezolvata. Mircea Abrudean a fost numit in functia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, printr-o decizie a prim-ministrului Marcel Ciolacu. Anterior, Abrudean a detinut functia de sef al Cancelariei prim-ministrului, cu rang de ministru, functie din care…

- Mihai Puțintei Spatarelu a fost numit in functia de secretar general cu caracter temporar in cadrul Ministerului Agriculturii. Decizia premierului Marcel Ciolacu privind numirea a fost publicata, luni, in Monitorul Oficial. Mihai Puțintei Spatarelu a fost director general la APIA, iar pana la numire…

- Dumitru-Daniel Botanoiu a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului. Decizia premierului Marcel Ciolacu privind numirea lui Daniel Botanoiu a fost publicata, luni, in Monitorul Oficial. Botanoiu a mai fost secretar de stat in Ministerul Agriculturii. In prezent,…

- Mircea Abrudean a fost numit in functia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, printr-o decizie a prim-ministrului Marcel Ciolacu publicata, luni, in Monitorul Oficial. Tot luni, Alexandru-Mihai Ghigiu a fost numit in functia de sef al Cancelariei prim-ministrului.

- Directorul postului Trinitas TV, radauțeanul Ciprian Olinici, a fost numit de premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, in funcția de Secretar de Stat pentru Culte. Numirea in funcție are loc la aproape un an de la demisia fostului secretar Victor Opaschi, acesta ieșind la pensie, in aceasta perioada ...

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a semnat miercuri, 21 iunie, Decizia pentru eliberarea mureșeanului Thomas-Razvan Moldovan din funcția de secretar de stat la Ministerul Sportului. "La data intrarii in vigoare a prezentei decizii, domnul Thomas-Razvan Moldovan se elibereaza din funcția de secretar…

- Lucian Romașcanu a ramas fara Ministerul Culturii, insa soția sa a fost numita de Marcel Ciolacu la propriul cabinet, in funcția de director cu rang de secretar de stat. In urma cu cateva momente a fost publicat in Monitorul Oficial decizia de numire a doamnei Gabriela-Otilia Romașcanu in funcția de…