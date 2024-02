Comasarea se mai tîrîie Operațiunea de acaparare a puterii pe termen lung de catre doua partide umflate și rapace sub denumuirea de „comasare a alegerilor” a inceput sa patineze și sa scirțiie din toate puterile. In teorie, planul de a turna beton peste democrație in numele stabilitații pentru un deceniu suna destul de simplu: – Ne aliem și punem mina pe putere pentru urmatorul deceniu! Și le zicem tuturor, pa și pusi! Imparțim funcțiile, ne punem oamenii peste tot, ii mai rotim și-i lasam pe cetațeni cu gura cascata! Ambele partide ar vrea. Iși ling buzele la așa ispita. Culmea, președintele, birna mediatoare și non-ginditoare,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

