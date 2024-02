Mircea Geoană: în fruntea sondajelor, dar fără oferte Mircea Geoana, fostul ministru de externe și actual secretar general adjunct al NATO, se afla intr-o poziție paradoxala in peisajul politic romanesc: cea a unui candidat fara oferte din partea mediului politic autohton. E mereu pe primul loc la capitolul incredere. Dar nimeni nu pare sa aiba nevoie de un candidat independent. Situația pare surprinzatoare, la prima vedere. Dar reflecta corect complexitatea și schimbarile din sfera politica romaneasca. Recent, Mircea Geoana a dezvaluit ca liderii PSD s-au dus la el in birou pentru a-i propune sa candideze la Președinția Romaniei susținut de partid.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

