Stiri pe aceeasi tema

- Detasamentul Urziceni intervine la un accident rutier produs pe DN2, in judetul Ialomita, la iesire din municipiul Urziceni, spre Buzau.Evenimentul s a soldat cu 7 victime, motiv pentru care la nivelul judetului s a activat Planul Rosu de interventie.Trei dintre victime au decedat pe loc, iar alte patru…

- Șoc pentru polițiștii din cadrul IPJ Teleorman. Un coleg de-al lor a murit chiar in prima zi de Craciun, in urma unui accident de circulație. Tragedia s-a produs chiar in aceasta dimineața, cand polițistul se deplasa pe DJ 504 intre Alexandria și Raceni, spre locul sau de munca.Citește și: RETROSPECTIVA…

- In Ajun de Craciun, evenimentele rutiere nu ocolesc Turda. In aceasta dimineața s-a produs un nou accident rutier in zona Turda Noua. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- O femeie a murit sambata seara, iar copilul ei in varsta de șapte ani a fost ranit, dupa ce au fost loviți de o mașina pe DN 55A, in localitatea nedeia, din județul Dolj. Potrivit Mediafax, șoferul mașinii ar fi fiul primarului din comuna doljeana Valea Stanciului. Femeia, in varsta de 33 de ani din…

- In urma cu cateva minute s-a produs un accident pe DN7, zona Izvor din Deva, in urma caruia un barbat de 74 de ani a decedat. ”Accident pe DN7, la intrarea in Deva dinspre Arad (zona „izvorul Decebal”). Doua autoturisme s-au tamponat, dupa ce unul dintre soferi ar fi rulat pe…

- Un cetatean israelian in varsta de aproximativ 60 de ani a decedat intr-un accident rutier care a avut loc duminica dimineata pe DN 2, in sensul de mers de la Hanul Ancutei spre Cristesti, a anuntat...

- La locul evenimentului s-au deplasat 3 echipaje de pompieri cu o autospeciala de descarcerare grea, o autospeciala de lucru cu apa si spuma, o ambulanta SMURD si un echipaj cu medic de la Serviciul de Ambulanta Judetean. Echipajele de pompieri ajunse la fata locului au gasit intre fiarele contorsionate…