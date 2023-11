Stiri pe aceeasi tema

- Iarna și-a intrat sambata in drepturi, in țara noastra. Meteorologii au emis avertizari de vremea rea pentru mai multe județe din Romania. In mai multe zone a fost prapad: drumuri inchise, mașini blocate in zapada, copaci cazuți și circulație ingreunata. Furtunile au facut ravagii in Constanța și Tulcea.…

- Autoritatile din judetul Prahova au emis, duminica dimineata, un mesaj Ro-Alert dupa ce in apropierea unei fabrici din municipiul Ploiesti a fost semnalata prezenta unui urs. Animalul s-a indreptat apoi spre un camp din apropierea Centurii de Vest. Potrivit ISU Prahova, a fost emis un mesaj Ro-Alert…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a confirmat faptul ca va candida ca independent la alegerile viitoare pentru București, cu susținerea partidelor care iși doresc acest lucru. El a precizat ca vrea sa continue proiectele incepute. Nicușor Dan da asigurari ca iarna aceasta va fi mai bine decat…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, este invitat, marti, in plenul Camerei Deputatilor la dezbaterea „Ora Guvernului”, la solicitarea facuta de Grupul parlamentar al USR. Dezbaterea, amanata luna trecuta, are tema „Cum pregateste Ministerul de Interne lupta impotriva drogurilor? Strategiile…

- Temperaturile vor fi in general mai mari decat cele specifice perioadei, se arata in prognoza pentru intervalul 2-30 octombrie, publicata vineri de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Vremea se va mentine calda in mare parte din țara, dar mai ales in regiunile din sud și sud-est. O ușoara…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a afirmat ca, in cazul accidentului de la 2 Mai, se poate vorbi de neglijenta, chiar abuz pe alocuri, dar in niciun caz despre corupție. Predoiu a menționat ca nu are informații despre ce se vehiculeaza in presa privind intervențiile și telefoanele date…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu a declarat razboi drogurilor și le-a cerut polițiștilor sa ia toate masurile pentru a combate acest fenomen, potrivit DCNews. In ultima luna, se poate vedea o schimbare in abordarea cu care oamenii legii trateaza acest flagel. ”Poliția Rutiera a inceput…

- Președintele Romaniei, dar și președintele Senatului au avut de transmis un mesaj femeilor liberale in cadrul Școlii de Vara a Organizației Femeilor Liberale. Iohannis doar virtual, Ciuca in carne și oase. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis vineri, 8 septembrie 2023, un mesaj in in cadrul…