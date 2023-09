Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva momente, pompierii clujeni au fost solicitați sa intervina pe Autostrada A3, pe direcția Gilau-Turda, unde un șofer a pierdut controlul autoturismului și a ieșit in afara parții carosabile. „Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe A3, la kilometrul 21, pe sensul de mers Gilau-Turda. „La fața locului se afla echipajele de la Garda de Intervenție Gilau, iar in accident a fost implicat un singur autoturism, ieșit in…

- Pompierii militari prahoveni intervin pentru acordarea primului ajutor medical și asigurarea masurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor ca urmare a producerii unui accident rutier pe autostrada A3, Km 60, com. Rafov. In eveniment au fost implicate 2 autoturisme in care se aflau 8 ocupanți…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej intervin in aceste momente la un grav accident rutier petrecut intre localitațile Cașeiu și Urișor. La fața locului intervin doua autospeciale complexe, un echipaj SMURD și unul SAJ. Echipajele operative au gasit un autocamion avariat, ieșit in afara parții carosabile…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit in aceasta seara la un accident rutier petrecut pe raza localitații Cuzdrioara. La fața locului s-au deplasat o autospeciala complexa și un echipaj SMURD. Echipajele operative au gasit o motocicleta avariata, din care se scurgea combustibil. Un barbat,…

- Un accident s-a produs in aceasta seara, in localitatea Ghirișu Roman, dupa ce un autoturism s-a rasturnat. Șoferul era un tanar de 20 de ani. „Pompierii de la Detașamentul Dej intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut in localitatea Ghirișu Roman, comuna Mociu. Din primele informații,…

- Un accident rutier a avut loc duminica in localitatea Cațcau, in urma caruia un autoturism s-a rasturnat intr-un șanț de pe marginea drumului. Pompierii de la Detașamentul Dej au intervenit la un accident rutier petrecut in localitatea Cațcau. „La intervenție au luat parte o autospeciala cu modul de…