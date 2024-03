Stiri pe aceeasi tema

- ULTIMA ORA… Pompierii barladeni au fost solicitați sa intervina pentru a acorda asistența și ingrijiri medicale in cazul unui accident petrecut pe strada Republicii din municipiul Barlad. In accident au fost implicate doua autoturisme in care se aflau trei persoane. La sosirea salvatorilor, persoanele…

- Patru persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs luni dimineata la iesirea din municipiul Suceava spre Radauti, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Potrivit acestora, in accident au fost implicate doua autoturisme, care au intrat in coliziune…

- Patru persoane sunt cercetate de politistii din Iasi pentru trafic de minori si complicitate la trafic de minori, acestea fiind acuzate ca au recrutat doua tinere de 17 ani si le-au obligat sa se prostitueze. “Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi, impreuna cu procurorii…

- Un tanar de 36 de ani si-a pierdut viata in aceasta dimineata intr-un grav accident rutier petrecut pe bulevardul Chimiei, mal drept Bahlui. O masina inscriptionata cu insemnele firmei de paza MOLID a intrat in spatele unui TIR. In zona, de foarte mult timp, parcheaza diverse masinie pe parcursul noptii.…

- Accident rutier in Ramnicu Valcea – Cinci persoane au fost implicate, una fiind incarcerataDoua masini s-au ciocnit, joi seara, in municipiul Ramncu Valcea, cinci persoane fiind implicate, dintre care una incarcerata. ”Pompierii militari valceni au intervenit, cu putin timp in urma, cu o autospeciala…

- In urma cu puțin timp, un accident rutier s-a produs pe strada Paris din Cluj Napoca. In evenimentul rutier au fost implicate trei autoturisme. Un tanar de 19 ani primește ingrijiri medicale, dar prezinta doar afecțiuni ușoare. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente…

- Doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, in urma unui accident in care au fost implicate trei autoturisme, dintre care unul s-a rasturnat. Accidentul a avut loc astazi, pe strada Frații Golești din Craiova. Reprezentanții IPJ Dolj au precizat ca accidentul a fost inregistrat ca tamponare.Pompierii…

- Pompierii militari au intervenit, miercuri, 27 decembrie, la un accident produs pe DN 2, in localitatea Danila, județul Suceava, in care au fost implicate trei mașini, informeaza Suceava News.„Datorita numarul mare de persoane implicate, 10, pentru gestionarea eficienta a intervenției, la nivelul județului…