- Doi soți din județul Bacau au murit, astazi, intr-un accident rutier, dupa ce mașina lor s-a izbit frontal de un microbuz. Barbatul in varsta de 67 ani si femeia in varsta de 65 de ani se indreptau spre Bacau, can, in zona localitații Miclaușeni, din județul Iași, s-a petrecut tragedia. Momentul impactului…

- Deși au incercat sa minimalizeze incidentul și sa nege legatura dintre vaccin și simptomele pe care le avea tanarul de 17 ani din Livezi ajuns la Urgențe, iata ca chiar coordonatorul național al campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a recunoscut faptul ca in acest caz a fost vorba despre miocardita…

- „In aceasta dimineața s-a primit un apel pe 112 de producerea unui accident pe raza localitații Leu-Dolj. La fata locului s-au deplasat urmatoarele forțe: un echipaj de descarcerare, un echiapj de prim ajutor medical, echipajul SMURD si echipaje SAJ.Ajunse la fața locului au gasit un copil minor incarcerat…

- Un TIR incarcat cu BCA, un camion și patru autoturisme au fost implicate intr-un teribil accident petrecut in aceasta seara pe Centura Bacaului. Potrivit informațiilor ISU Bacau, in accident au fost implicate 11 persoane dintre care 2 persoane incarcerate (conștiente). 6 persoane (4 adulși și 2 minori)…

- Sase masini au fost implicate, vineri, intr-un accident rutier produs pe Bulevardul Independentei din municipiul Iasi, in urma evenimentului sapte persoane suferind rani usoare. "In aceasta dupa-amiaza, am fost sesizati prin apel unic de urgenta 112 cu privire la faptul ca pe Bulevardul Independentei…

- Traficul rutier este blocat in totalitate joi incepand cu ora 12.30 pe DN 1A, la ieșirea din localitatea Blejoi spre Boldești Scaeni din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, o duba și un TIR.ISU anunța ca in total 9 persoane se aflau in cele patru mașini implicate in…

Traficul rutier a fost complet blocat, astazi dupa-amiaza, pe DN 1A, la Blejoi, in urma unui accident in care au fost implicate patru autovehicule si au rezultat sapte raniti. Potrivit ISU Prahova, in evenimentul care a avut loc la podul spre Boldesti Scaeni au fost implicate doua autoturisme, o duba…

