Încă patru artiști amendați după prestațiile de la Untold Dupa trapperul Gheboasa, amendat, marți, Jandarmeria a sancționat, joi, inca patru artiști care au concertat in cadrul festivalului Untold, pentru „versuri care conțineau limbaj vulgar, licențios sau rasist”. Astazi, 10 august 2023, Gruparea de Jandarmi Mobila Cluj-Napoca a anunțat ca, in urma analizarii inregistrarilor video din timpul festivalului Untold, au mai fost amendați alți patru artiști pe motiv ca „au prezentat in concert cantece cu versuri care conțin un limbaj vulgar, licențios sau rasist”. Printre artiștii sancționați se numara cei doi rapperi din formația Paraziții, Cheloo (Catalin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patru artisti care au concertat la festivalul Untold de la Cluj-Napoca au fost amendati de jandarmi cu cate o mie de lei pentru ca „au prezentat in concert cantece cu versuri care contin un limbaj vulgar, licentios sau rasist.” „In urma analizarii imaginilor si inregistrarilor video din timpul festivalului…

- Patru artisti care au concertat la festivalul Untold au fost amendați cu suma de 1.000 de lei pentru versuri care contin un limbaj „vulgar, licentios sau rasist”, a anunțat Jandarmeria Cluj-Napoca. Potrivit unor surse citate de presa locala din Cluj, printre cei amendați se numara Catalin Ștefan Ion…

- Alti patru artisti care au sustinut concerte la festivalul Untold de la Cluj-Napoca au fost amendati de jandarmi cu cate o mie de lei pentru ca au prezentat versuri cu limbaj vulgar, licentios sau rasist.”In urma analizarii imaginilor si inregistrarilor video din timpul festivalului Untold, Gruparea…

- Gruparea de Jandarmi Mobila Cluj-Napoca a informat, joi, ca a amendat cu 1.000 de lei patru artisti care au concertat la festivalul Untold, pentru versuri care contin un limbaj „vulgar, licentios sau rasist”. „In urma analizarii imaginilor si inregistrarilor video din timpul festivalului Untold, Gruparea…

- Gruparea de Jandarmi Mobila Cluj-Napoca a aplicat noi sancțiuni contravenționale pentru 4 artiști, care au prezentat in concertul de la UNTOLD cantece cu versuri care conțin un limbaj vulgar, licențios sau rasist.

- Paraziții și Macanache au amendați la UNTOLD, pentru ca au injurat pe scena, dupa ce Gheboasa a fost și el sancționat. ”In urma analizarii imaginilor și inregistrarilor video din timpul festivalului Untold, Gruparea de Jandarmi Mobila Cluj-Napoca a aplicat noi sancțiuni contravenționale pentru …

- Controversatul artist Gheboasa a ridicat un nou val de discuții in mediul online și in comunitatea muzicala dupa ce a fost amendat de catre Jandarmeria din Cluj in urma versurilor interpretate pe scena festivalului Untold. Artistul acuza ca amenda și acțiunea jandarmilor au fost motivate de rasism,…