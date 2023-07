Încă o rețea de supermarketuri renunță la plata în numerar. Unde se întâmplă Dupa ce lanțul german de magazine Gravis a anunțat ca renunța la plata in numerar in toate cele 40 de unitați ale rețelei, acum, o rețea de supermarketuri din Austria urmeaza același drum. Este vorba de mai multe sucursale ale lanțului de supermarketuri MPreis din Innsbruck, Austria, care au renunțat complet la numerar. La casierie se poate plati doar cu cardul sau prin aplicații mobile. Daca firma vrea sa economiseasca astfel timp și bani, Camera de Munca din Tirol atrage atenția ca o astfel de decizie dezavantajeaza persoanele mai in varsta, dar și pe elevii de la școlile aflate in proximitatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

