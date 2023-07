Stiri pe aceeasi tema

- Razboi total intre Daniel Niculae și Marius Șumudica. Antrenorul a spus despre președintele clubului Rapid ca in perioada in care a jucat la Astra Giurgiu statea cu carafele de vin pe masa, iar oficialul echipei din Giulești l-a ironizat cu un mesaj pe rețelele sociale, postat la miezul nopții. Conflict…

- Adrian Mutu (44 ani) a acceptat oferta venita din Azerbaidjan, de la Neftchi Baku, și a plecat de la Rapid cu puțin timp inainte de startul sezonului de Liga 1. Giulestenii au avut de ales intre Cristiano Bergodi si Marius Sumudica pentru banca tehnic, iar patronul Dan Sucu a luat decizia majora. Luni,…

- Cristiano Bergodi (58 de ani) s-a ințeles cu Rapid și va fi noul antrenor al echipei, din informațiile GSP, dupa ce Adrian Mutu (44 de ani) a batut palma cu Neftchi Baku. Patru tehnicieni au fost luați in considerare de Rapid pentru a-l inlocui pe Mutu: Cristiano Bergodi, Daniel Isaila, Marius Șumudica…

- Invitat in episodul #17 al podcastului „Profu' de Sport”, Marius Șumudica (52 de ani), antrenorul saudiților de la Al-Raed, cum petrecea cantonamentele de la Rapid in compania unor jucatori precum Danuț Lupu, Daniel Iftodi și Mugur Bolohan, dar și cum i-a prins Mircea Lucescu fumand in camera. ...

- Invitat intr-o ediție de colecție a podcastului „Profu' de Sport”, filmata in Arabia Saudita, Marius Șumudica (52 de ani), antrenorul celor de la Al-Raed, a dezvaluit cum a ajuns fotbalist la Rapid in 1996-1997. AICI, dialogul integral dintre moderatorul Catalin Țepelin, redactorul-șef al Gazetei, și…

- Invitat intr-o ediție de colecție a podcastului „Profu' de Sport”, filmata in Arabia Saudita, Marius Șumudica (52 de ani), antrenorul celor de la Al-Raed, a dezvaluit ca marele sau vis ramane cel de a o antrena pe Rapid și de a aduce in Giulești un titlu pe care alb-vișiniii il așteapta de doua decenii.…

- Marius Șumudica a fost intrebat despre tumultul intern de la Rapid, in saptamana in care giuleștenii se pregatesc pentru derby-ul orgoliilor cu FCSB. „Aș prefera sa nu vorbesc despre Rapid, mai ales ca este o spaptamana grea, mai ales ca sunt destul de multe framatnari la nivelul clubului, cu patroni…