- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a prelungit perioada in care persoanele fizice se pot inscrie in cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local. Astfel, doritorii se pot inscrie pana pe 29 septembrie 2023, ora 23:59, sau pana la epuizarea bugetului alocat fiecarei unitati…

- Primaria Municipiului Moreni se numara printre acelea inscrise in Programul ,,Rabla Local”, derulat de Administrația Fondului de Mediu (AFM). „Primaria municipiului Moreni a solicitat AFM finantare pentru un numar de 100 de autovehicule. Prin Programul „Rabla local”, proprietarii vor putea casa…

- Astazi, 31 iulie, s-a dat startul inscrierii in Pogramul Rabla Local pentru casarea autovehiculelor uzate. Municipiul Piatra-Neamț primeste finantare pentru casarea a 500 de autovehicule din oras. Prima de casare este de 3.000 de lei pentru fiecare autovehicul. In aceasta prima etapa, inscrierile se…

- Inscrierea persoanelor fizice in cadrul programului se realizeaza prin intermediul aplicației informatice pusa la dispoziție de catre AFM, pana pe 31 august 2023, ora 16:30 sau pana la epuizarea bugetului alocat fiecarei unitați administrativ-teritoriale (UAT). Instrucțiunile privind inscrierea…

- Programul Rabla Local pentru casarea autovehiculelor uzate incepe luni, 31 iulie și are alocat un buget de 240 de milioane de lei. Peste 500 de primarii sunt inscrise in Rabla Local, printre care si Primaria Brasov care are un buget de 12 milioane de lei. Proprietarii autovehiculelor mai vechi de 15…